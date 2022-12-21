Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідну заяву Путін зробив під час промови на розширеній колегії міноборони РФ.

"Ми завжди вважали український народ братнім, я й зараз так вважаю. І те, що відбувається, — це наша спільна трагедія. Але вона не є результатом нашої політики, а навпаки, є результатом політики третіх країн", - сказав Путін.

За його словами, "конфлікт з Україною був неминучим та спровокований Заходом, а політика іноземних держав завжди була спрямована на дезінтеграцію "російського світу".

"Певною мірою вони досягли успіху і виштовхнули нас на таку межу, на якій ми опинилися", - констатував Путін.

Також російський диктатор вперше за тривалий час знову згадав про "денацифікацію" та "демілітаризацію", які він 24 лютого оголосив завданнями війни проти України. Путін повторив, що "військова операція" спрямована на "демілітаризацію та денацифікацію України".

21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував Володимиру Путіну збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб.

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