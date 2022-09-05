Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на правобережжі Херсонщини виглядає для Росії як історична пастка. У цій частині України Путін виявився заручником географії та HIMARS. Він з цієї пастки вже не може вискочити, він ухопився за цей регіон і йому залишається або триматися і програти з часом, або вийти й теж програти. Для Росії почався поступовий початок обвалу правобережного російського угруповання військ", - підкреслив Воля.

За словами політолога, визволення Високопілля - це знакова подія.

"З падінням російської оборони у Високопіллі починається відсування лінії фронту з Півночі на Південь, від Кривого Рогу у бік Каховки. Росія з цієї пастки вже вирватися не може. Пастка полягає у тому, що війна Путіна проти України є історичною пасткою, а в цій війні саме Херсонський плацдарм став пасткою військовою, яка визначить стан всієї військової кампанії. Саме Херсонський плацдарм зробить найбільший внесок в деморалізацію російської армії", - наголосив Воля.

Збройні сили України вдало ведуть контрнаступ на заході Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець на Донеччині

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що примусово мобілізовані до армії РФ з окупованих територій України воюють краще за професійних військових

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb