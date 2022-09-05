Путін у пастці: він став заручником географії та HIMARS на Півдні України, - політолог-міжнародник Воля
Політолог-міжнародник Володимир Воля вважає, що Путіну залишається або триматися за Херсонський напрямок і програти з часом, або вийти й теж програти
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на правобережжі Херсонщини виглядає для Росії як історична пастка. У цій частині України Путін виявився заручником географії та HIMARS. Він з цієї пастки вже не може вискочити, він ухопився за цей регіон і йому залишається або триматися і програти з часом, або вийти й теж програти. Для Росії почався поступовий початок обвалу правобережного російського угруповання військ", - підкреслив Воля.
За словами політолога, визволення Високопілля - це знакова подія.
"З падінням російської оборони у Високопіллі починається відсування лінії фронту з Півночі на Південь, від Кривого Рогу у бік Каховки. Росія з цієї пастки вже вирватися не може. Пастка полягає у тому, що війна Путіна проти України є історичною пасткою, а в цій війні саме Херсонський плацдарм став пасткою військовою, яка визначить стан всієї військової кампанії. Саме Херсонський плацдарм зробить найбільший внесок в деморалізацію російської армії", - наголосив Воля.
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