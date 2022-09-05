Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, який перебуває з візитом на Камчатці, про це під час доповіді йому розповіли в міноборони РФ.

"Я сюди прилетів саме після чергової доповіді міноборони про те, що відбувається. Сформовано два корпуси з місцевих жителів. Вони воюють краще за професійних військових. Вони борються дуже мужньо, хоробро і результативно", - сказав Путін.

7 серпня в українській розвідці заявили, що на окупованих територіях Донеччини та Луганщини почалася нова хвиля "мобілізації".

16 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що найманці терористичних угруповань "Л/ДНР" відмовляються воювати за межами Луганської та Донецької областей.

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