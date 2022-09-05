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Путін зробив цинічну заяву про примусово мобілізованих з окупованих територій

5 вересня, 2022 понедiлок
14:22
війна з Росією сепари ОРДЛО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що примусово мобілізовані до армії РФ з окупованих територій України воюють краще за професійних військових

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

За словами Путіна, який перебуває з візитом на Камчатці, про це під час доповіді йому розповіли в міноборони РФ.   

"Я сюди прилетів саме після чергової доповіді міноборони про те, що відбувається. Сформовано два корпуси з місцевих жителів. Вони воюють краще за професійних військових. Вони борються дуже мужньо, хоробро і результативно", - сказав Путін.

  • 7 серпня в українській розвідці заявили, що на окупованих територіях Донеччини та Луганщини почалася нова хвиля "мобілізації"
  • 16 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що найманці терористичних угруповань "Л/ДНР" відмовляються воювати за межами Луганської та Донецької областей.

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Росія
Володимир Путін
Донбас
російська армія
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
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