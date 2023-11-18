Путін уже погодився, що він "Невський XXI століття", який продав Росію Китаю, - Піонтковський

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"Китай розраховував на безпрограшність стосовно Росії. На Близькому Сході він усе програв у спробах протиставити себе США. З Росією в нього була безпрограшна гра. Якщо Путіну вдалася б його агресія – Пекін отримав би Тайвань за повної дискредитації Сполучених Штатів, а зараз він фактично отримує Сибір. Поразка у війні зробила Путіна васалом, він сам це чудово розуміє. Дивовижною була промова Путіна в Пекіні перед російськими журналістами: він просто як жалюгідний васал Сі розповідав з величезним пієтетом, як Сі особисто з ним обідав кілька годин у своєму покої", - пояснив Піонтковський.

Політолог наголосив, що Росія давно перетворилася на повністю залежну від Китаю.

"А наступного дня він гордовито назвав себе Олександром Невським – тим, який приїздив лизати черевика монгольського хана, щоб протистояти Заходу і не віддати свою душу західним варварам. Путін уже погодився, що він “Невський XXI століття”, який продав Росію Китаю", - наголосив він.