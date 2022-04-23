Путін віддячив Лукашенку за допомогу в агресії проти України

Про це заявив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов у етері телеканалу "Білорусь 1".

За його словами, РФ надала Білорусі відстрочку за платежами на суму понад $1 млрд.

"Понад $1 млрд платежів, які нам треба було здійснити, ми зараз не здійснюємо. Такий дружній хід зі сторони наших партнерів. Ми домовилися з ними про таку дещо нову схему. По суті, це рефінансування: за цей період теж нараховуються відсотки за користування ресурсами, але там добрі ставки, добрі терміни. Тому цілком комфортно", - сказав Селіверстов.

Білорусь стала плацдармом для повномасштабного вторгнення Росії до України. З ї території росіянами регулярно здійснюються авіаційні нальоти та ракетні атаки на нашу країну.

8 квітня стало відомо, що п'ятий пакет санкцій ЄС містить заборону транзиту автотранспорту з Росії та Білорусі у країни Євросоюзу.

12 квітня російський диктатор Володимир Путін обговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком формування єдиного оборонного простору між країнами.

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