Путін віддячив Лукашенку за допомогу в агресії проти України
Росія надала Білорусі відстрочку на рік щодо виплати кредитних зобов'язань на суму понад $1 млрд
Про це заявив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов у етері телеканалу "Білорусь 1".
За його словами, РФ надала Білорусі відстрочку за платежами на суму понад $1 млрд.
"Понад $1 млрд платежів, які нам треба було здійснити, ми зараз не здійснюємо. Такий дружній хід зі сторони наших партнерів. Ми домовилися з ними про таку дещо нову схему. По суті, це рефінансування: за цей період теж нараховуються відсотки за користування ресурсами, але там добрі ставки, добрі терміни. Тому цілком комфортно", - сказав Селіверстов.
Білорусь стала плацдармом для повномасштабного вторгнення Росії до України. З ї території росіянами регулярно здійснюються авіаційні нальоти та ракетні атаки на нашу країну.
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