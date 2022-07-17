Путін відвідає Близький Схід і проведе зустрічі із лідерами Туреччини та Ірану, - WSJ
Путін прагне зміцнити відносини Росії з Іраном, а також обговорити з Туреччиною коридор для вивезення українського зерна, тому 19 липня проведе зустріч із лідерами цих країн
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що у червні російські офіційні особи щонайменше двічі відвідали Іран, щоб оглянути бойові БпЛА. Таким чином Путін хоче закріпити відносини з Іраном.
Зустріч із Ердоганом зумовлена роллю Туреччини у вирішенні коридору для зерна. Анкарі вдалося відіграти роль арбітра у війні.
Три лідери також мають намір обговорити Сирію, де Росія та Іран підтримують режим Башара Асада.
Поїздка Путіна передусім зумовлена бажанням зберегти важелі впливу на Близькому Сході.
"У світлі вторгнення в Україну, ізоляції від Заходу, санкцій, збереження цього впливу, якщо не його розширення, стає ще важливішим для російської зовнішньої політики", - прокоментувала Ханна Нотте, старша наукова співробітниця Віденського центру роззброєння та обмеження поширення зброї.
- 16 липня до країн Близького Сходу приїжджав Президент США Джо Байден. Напередодні свого візиту Байден написав, що США мусять протистояти російській агресії і працювати над більшою стабільністю на Близькому Сході.
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