Путін відвідає Близький Схід і проведе зустрічі із лідерами Туреччини та Ірану, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що у червні російські офіційні особи щонайменше двічі відвідали Іран, щоб оглянути бойові БпЛА. Таким чином Путін хоче закріпити відносини з Іраном.

Зустріч із Ердоганом зумовлена роллю Туреччини у вирішенні коридору для зерна. Анкарі вдалося відіграти роль арбітра у війні.

Три лідери також мають намір обговорити Сирію, де Росія та Іран підтримують режим Башара Асада.

Поїздка Путіна передусім зумовлена бажанням зберегти важелі впливу на Близькому Сході.

"У світлі вторгнення в Україну, ізоляції від Заходу, санкцій, збереження цього впливу, якщо не його розширення, стає ще важливішим для російської зовнішньої політики", - прокоментувала Ханна Нотте, старша наукова співробітниця Віденського центру роззброєння та обмеження поширення зброї.

16 липня до країн Близького Сходу приїжджав Президент США Джо Байден. Напередодні свого візиту Байден написав, що США мусять протистояти російській агресії і працювати над більшою стабільністю на Близькому Сході.

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