"Путін використовує зиму як зброю, але успіху цим не досягне", - Столтенберг
НАТО має посилити підтримку України, аби не дати Путіну жодних шансів поставити її на коліна протягом зими
Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг виданню Welt.
Путін реагує на поразки з "більшою жорстокістю". З початком зими Москва почала бомбардувати енергосистему України, щоб поставити країну на коліна.
"Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне цього успіху", - переконаний Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що чим більше буде військових успіхів України, тим сильнішою буде її позиція в майбутніх переговорах.
"Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну", - підкреслив він.
Генсек додав, що всі партнери мають підтримувати та збільшувати допомогу Україні. Це допомогло б українцям відстояти своє право на самозахист.
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