Путін вирішив фіналізувати свій програш воєнною кривавою кампанією, - офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Тетерук
Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна", народний депутат України VIII скликання Андрій Тетерук вважає, що Путін не спромігся зацікавити сучасну Україну і сучасний світ щодо співпраці з РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Те, що Путін не спромігся зацікавити сучасну Україну і сучасний світ в тому, щоб співпрацювати з РФ вже означає, що путінська внутрішня й зовнішня політика була програна. Фіналізувати цей програш Путін вирішив такою воєнною кривавою кампанією", - підкреслив Тетерук.
Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" також додав, що Путін не переможе не тільки Україну, але й колективний Захід, країни ЄС, Велику Британію, США, які вирішили допомагати Україні та вийти переможцем у цьому протистоянні.
"Росія зануриться у хаос, який наступить після того, як недобиті російські окупаційні війська, наповнені зеками, повернуться на територію РФ і почнуться серйозні негативні процеси, які й далі будуть руйнувати РФ. Нам потрібно стояти кожного дня й вірити у нашу перемогу. Україна обов’язково переможе!" - зауважив Тетерук.
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