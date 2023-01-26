Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Те, що Путін не спромігся зацікавити сучасну Україну і сучасний світ в тому, щоб співпрацювати з РФ вже означає, що путінська внутрішня й зовнішня політика була програна. Фіналізувати цей програш Путін вирішив такою воєнною кривавою кампанією", - підкреслив Тетерук.

Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" також додав, що Путін не переможе не тільки Україну, але й колективний Захід, країни ЄС, Велику Британію, США, які вирішили допомагати Україні та вийти переможцем у цьому протистоянні.

"Росія зануриться у хаос, який наступить після того, як недобиті російські окупаційні війська, наповнені зеками, повернуться на територію РФ і почнуться серйозні негативні процеси, які й далі будуть руйнувати РФ. Нам потрібно стояти кожного дня й вірити у нашу перемогу. Україна обов’язково переможе!" - зауважив Тетерук.

Нова зустріч партнерів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого в штаб-квартирі НАТО

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".

22 січня голова державної думи РФ В'ячеслав Володін налякав країни НАТО "глобальною катастрофою" через постачання Україні наступального озброєння.

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