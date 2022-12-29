Путін визнав георгіївську стрічку "символом військової слави" і запровадив кримінальну відповідальність за її паплюження
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який прирівнює георгіївську стрічку до "символів військової слави" та передбачає кримінальну відповідальність за її паплюження
Документ опублікувано на офіційному порталі правової інформації.
Так, за публічне паплюження "символу військової слави" юридичній особі загрожує штраф від трьох до п'яти мільйонів рублів, фізичній особі - до трьох мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до трьох років.
Ті ж діяння, вчинені групою осіб за попередньою змовою або в інтернеті, караються штрафом у розмірі від двох до п'яти мільйонів рублів або позбавленням волі на строк до п'яти років.
Варто зазначити, що з 2017 року в Україні заборонили виготовлення та використання георгіївської стрічки, оскільки її визнано символом нинішньої агресії РФ проти українців.
- У Латвії теж заборонили георгіївську стрічку. Депутат Європарламенту Рітварс Янсонс наголосив на тому, що символ георгіївської стрічки бере свій початок з ХVІІІ століття в Російській імперії та означає для Латвії підкорення та русифікацію.
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