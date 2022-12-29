Документ опублікувано на офіційному порталі правової інформації.

Так, за публічне паплюження "символу військової слави" юридичній особі загрожує штраф від трьох до п'яти мільйонів рублів, фізичній особі - до трьох мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до трьох років.

Ті ж діяння, вчинені групою осіб за попередньою змовою або в інтернеті, караються штрафом у розмірі від двох до п'яти мільйонів рублів або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Варто зазначити, що з 2017 року в Україні заборонили виготовлення та використання георгіївської стрічки, оскільки її визнано символом нинішньої агресії РФ проти українців.

У Латвії теж заборонили георгіївську стрічку. Депутат Європарламенту Рітварс Янсонс наголосив на тому, що символ георгіївської стрічки бере свій початок з ХVІІІ століття в Російській імперії та означає для Латвії підкорення та русифікацію.