Путін вказав Шойгу пріоритетний напрямок застосування збройних сил РФ
Російський диктатор Володимир Путін назвав Україну пріоритетним напрямком застосування збройних сил РФ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таку заяву Путін зробив під час зустрічі з Шойгу, яка відбулася 17 квітня у Москві.
"Для нас очевидно, що на сьогодні у нас є ясні пріоритети застосування збройних сил, і насамперед це стосується українського напрямку та всього, що пов'язане із захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях", - сказав Путін.
Він також заявив, що сили тихоокеанського флоту РФ, яким 14 квітня було влаштовано раптову перевірку, можуть використовуватися на будь-яких напрямках.
"Сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватися в конфліктах на будь-яких напрямках. Тому прошу вас теж мати це на увазі. Власне, і міністерство в цілому, і генштаб цим і займаються, я знаю", - запевнив Путін.
- 15 квітня в ISW припустили, що Росія сподівається зробити себе "привабливішою" для Китаю, розпочавши навчання російського Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати військово-морську міць.
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