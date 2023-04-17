Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таку заяву Путін зробив під час зустрічі з Шойгу, яка відбулася 17 квітня у Москві.

"Для нас очевидно, що на сьогодні у нас є ясні пріоритети застосування збройних сил, і насамперед це стосується українського напрямку та всього, що пов'язане із захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях", - сказав Путін.

Він також заявив, що сили тихоокеанського флоту РФ, яким 14 квітня було влаштовано раптову перевірку, можуть використовуватися на будь-яких напрямках.

"Сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватися в конфліктах на будь-яких напрямках. Тому прошу вас теж мати це на увазі. Власне, і міністерство в цілому, і генштаб цим і займаються, я знаю", - запевнив Путін.