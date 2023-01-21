Путін вперше за 23 роки зазнав дві найважчі апаратні поразки, - Піонтковський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путін у Пітері мав такий самий вигляд сморчка під пледиком, як під час травневого параду на Красній площі. Він тоді був в шоці після першої великої поразки російської армії та "жесту доброї волі", коли їх викинули від Києва, Чернігова та Сум. Він інакше не міг виглядати", - прокоментував політолог.

Андрій Піонтковський підкреслив, що минулого тижня Путін вперше за свої 23 роки перебування у владі зазнав дві дуже важкі апаратні поразки.

"Перша – вночі з 10 на 11 січня, коли до нього прийшли Шойгу та Герасимов й зажадали негайно звільнити Суровікіна, аби повернути на посаду Герасимова, і Путін скорився. А друга, коли за два дні до нього приїхав Пригожин із протилежною вимогою, припинити "програму дискредитації" з боку генштабу "героїчних бійців" Вагнера й випустити офіційну заяву про їхні "подвиги". Після таких двох поразок - це вже не та людина, він вже не сприймається апаратом як фюрер. У кримінальному світі, а зараз ми бачимо у російській політичній військовій верхівці саме кримінальну спільноту, опущений пахан - уже не пахан. А тут пахан та ще й опущений двічі за тиждень. Крім того, Пригожин лише знахабнів від такого та розгорнув атаку не лише на військове керівництво, на п***рів у генштабі, а й на зрадників в адміністрації президента", - сказав Піонтковський.

11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України

12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків

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