Путін вперше за 23 роки зазнав дві найважчі апаратні поразки, - Піонтковський
Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що спочатку Путін скорився вимогам Шойгу та Герасимова, а потім ще й виконав умови Пригожина
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Путін у Пітері мав такий самий вигляд сморчка під пледиком, як під час травневого параду на Красній площі. Він тоді був в шоці після першої великої поразки російської армії та "жесту доброї волі", коли їх викинули від Києва, Чернігова та Сум. Він інакше не міг виглядати", - прокоментував політолог.
Андрій Піонтковський підкреслив, що минулого тижня Путін вперше за свої 23 роки перебування у владі зазнав дві дуже важкі апаратні поразки.
"Перша – вночі з 10 на 11 січня, коли до нього прийшли Шойгу та Герасимов й зажадали негайно звільнити Суровікіна, аби повернути на посаду Герасимова, і Путін скорився. А друга, коли за два дні до нього приїхав Пригожин із протилежною вимогою, припинити "програму дискредитації" з боку генштабу "героїчних бійців" Вагнера й випустити офіційну заяву про їхні "подвиги". Після таких двох поразок - це вже не та людина, він вже не сприймається апаратом як фюрер. У кримінальному світі, а зараз ми бачимо у російській політичній військовій верхівці саме кримінальну спільноту, опущений пахан - уже не пахан. А тут пахан та ще й опущений двічі за тиждень. Крім того, Пригожин лише знахабнів від такого та розгорнув атаку не лише на військове керівництво, на п***рів у генштабі, а й на зрадників в адміністрації президента", - сказав Піонтковський.
- 11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України
- 12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків
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