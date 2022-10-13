Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін буде підвищувати ставки та накопичувати ресурси, щоб боротися проти України. Вчора Байден заявив, що Путін не застосує ядерну зброю. Але факт залишається фактом. Можу стверджувати, що Путін розглядає питання застосування тактичної ядерної зброї тому, що він програє на полі бою в Україні, якій допомагають союзники", - підкреслив Яценюк.

За його словами, Путін втрачає владу в Росії.

"Ракетні удари по Україні - це з одного боку акт відчаю, а з іншого боку - акт задоволення своїх радикалів за Керченський міст. У Путіна залишилось ще багато ракет радянського зразка і він буде намагатися знищувати енергетичні об’єкти. Його завдання - заморозити українців", - додав Яценюк.

Ризик застосування Росією зброї масового знищення прямо залежить від того, наскільки стійкими будуть західні партнери України перед шантажем Путіна і чи він отримає попередження про сильну відповідь

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