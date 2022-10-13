Путін застосує ядерну зброю, лише коли буде переконаний, що не отримає гідної відповіді, - Зеленський
Ризик застосування Росією зброї масового знищення прямо залежить від того, наскільки стійкими будуть західні партнери України перед шантажем Путіна і чи він отримає попередження про сильну відповідь
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю німецькому ZDF.
"Росія буде боятися застосувати ту чи іншу зброю коли всі у Європі будуть відчувати силу, що їх не можна шантажувати нічим… Він поводиться як терорист. Європа не має так діяти, тому що Європа - інакша. Але не можна показувати слабкість перед цим керівництвом РФ. Уже зрозуміло, що він буде "надкусувати шматками" і слабка позиція Європи якраз дозволить застосувати будь-яку зброю, яку він захоче – тому, що не буде наслідків", - наголосив він.
Як приклад, президент нагадав окупацію та протиправну анексію Криму, за яку Росія отримала лише "дуже поверхневі санкції", що Путін сприйняв як слабку відповідь і після того розширив агресію на Донбас, та, врешті, пішов на повномасштабне вторгнення.
"Їм (європейським) могло здаватися, що вони йдуть назустріч, але коли йти РФ назустріч – це кроки назад, тому що в цих обіймах Росія вас придушить. Це його мета, цього керівництва… Тож якщо він захоче застосувати ядерну зброю, він її застосує лише тоді, якщо буде знати, що після застосування нічого не буде. Саме так це працює – чому ми завжди казали про превентивні санкції", - наголосив Володимир Зеленський.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу у разі ядерного удару РФ по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.
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