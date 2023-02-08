Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Путін втягнув себе у війну на виснаження, - військовий експерт Самусь
Ексклюзив

Путін втягнув себе у війну на виснаження, - військовий експерт Самусь

8 лютого, 2023 середа
15:07
війна з Росією путін путлер

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Михайло Самусь вважає, що українсько-західна коаліція готова до війни на виснаження

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Заяви Байдена - це політичний маніфест, який на фоні візити президента Зеленського до Великої Британії та ЄС демонструє існування антипутінської коаліції не тільки на словах, а у справах. Вже прем'єр-міністр Великої Британії заявив про підготовку пілотів, а це означає, що Велика Британія може надати нам свої Eurofighter - це супер літак, найкращий у світі. Навіть одна ескадрилья таких літаків допоможе нам панувати у повітрі на певних ділянках фронту, і при наступі це неможливо переоцінити", - підкреслив Самусь. 

Військовий експерт також додав, що Путін сам себе втягнув у війну на виснаження.

"Саміт ЄС проголосить ту ж саму тезу, що європейці будуть з Україною до перемоги. Всі вже зрозуміли, що Путін не зможе зупинитися, він сам себе загнав у кут. Він хотів легкої операції, щоб Україна впала до його ніг. Зараз Путін перебуває у ситуації, коли він сам втягнув себе у війну на виснаження. Зараз багато залежить від єдності НАТО, ЄС та США. Заяви Байдена і візит Зеленського демонструє, що українсько-західна коаліція готова до війни на виснаження. Тепер побачимо, як Путін буде на це реагувати. Якщо він буде реагувати лише мобілізованими, то шансів у нього немає", - зазначив Самусь.

  • 3 лютого Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд. Він містить 250 одиниць Javelin, 155-мм артилерійські боєприпаси, 120-мм мінометні міни, 190 важких кулеметів з боєприпасами, два зенітні ракетні комплекси середнього радіуса дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрбатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.
  • Президент США Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну й будуть з нашою державою стільки, скільки буде потрібно
  • Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III
Новини
Світ
ЄС
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Джо Байден
НАТО
США
Військові новини
Велика Британiя
зброя для України
Читайте також:
російські танки, окупанти, оркі
7 лютого, 2023 вiвторок
Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ у лютому
аерозольні гранати К-51
8 лютого, 2023 середа
Біля Водяного росіяни скинули на позиції ЗСУ заборонені аерозольні гранати "К-51", - Генштаб
ракетний удар по Львівщині
7 лютого, 2023 вiвторок
Представник Китаю в ООН висловився про атаки на цивільну інфраструктуру та загрозу ядерної кризи в Україні
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.59
    Купівля 39.59
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 42.01
    Продаж 42.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 лютого
15:01
Олексій Резніков
Скандал у Міноборони: Резніков анонсував перезапуск антикорупційного управління
14:58
Енергоатом
Відлуння землетрусу в Туреччині зафіксували системи сейсмічного моніторингу двох українських АЕС, - Енергоатом
14:31
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Нікопольщини
Ворог уночі атакував важкою артилерією Нікопольщину
14:21
Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, пошкоджено багатоповерхівку
14:16
Ексклюзив
Окупанти
Путін готовий кидати на убій 100 тис. росіян щомісяця, - військовий експерт Світан
14:15
Тюрма на Лонцького
Суд дав 15 років тюрми киянину, який здавав росіянам позиції ЗСУ
14:07
санкції проти Росії
Британія запровадила нові санкції проти військових підприємств РФ та наближених до Путіна посадовців
14:06
Ексклюзив
Олексій Резніков
Резніков лишається? Як Міноборони знову просить допомоги волонтерів
14:03
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець вийде з Європейського інституту омбудсмана через незаконне вивезення українських дітей з Австрії до РФ
14:01
OPINION
Олександр Антонюк
Не повторюймо помилок національно-визвольних змагань минулого
13:50
"Шпигунська куля" над США
Китайська "куля-шпигун" є частиною великої програми повітряного спостереження КНР, - The Washington Post
13:50
хакери
Член парламенту Британії заявив про злам своєї електронної пошти, імовірно, росіянами
13:36
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
В напрямку Кремінної росіяни посилюють свої підрозділи особовим складом, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
13:27
путін
Путін вважає, що у війні час на його боці, - розвідка Естонії
13:25
окупанти Маріуполь
Окупанти скасували безкоштовне харчування у школах і дитсадках Маріуполя, - Андрющенко
13:13
обстріл
Росіяни опівдні здійснили черговий обстріл Вовчанська на Харківщині: серед поранених - дитина
13:09
Розкрадання на будівництві Подільського мосту: слідству вдалося відшкодувати державі 1,5 млн грн
13:06
Ексклюзив
карта бойових дій 0702
Карта бойових дій за період 1-7 лютого. Бій за Часів Яр визначить долю Бахмута
13:01
Оновлено
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Зеленський прибув до Великої Британії: зустрінеться з королем Чарльзом III
12:47
фейк, фейки
РФ планує підірвати підтримку України в Європі через фейкові ЗМІ, - Bloomberg
12:33
Чеський виробник військової техніки VOP CZ став новим партнером Укроборонпрому
12:15
Ексклюзив
танк ЗСУ
Мир не означає, що бойові дії будуть зупинені, - політолог Сумленний
12:09
OPINION
Михайло Басараб
Коли Росія справді буде готова до переговорів...
12:04
Сумщина, ракетний удар
Окупанти надалі обстрілюють Сумщину й Чернігівщину: зафіксовано близько 140 вибухів
11:50
Інтерв’ю
Заступник голови НБУ Ніколайчук: "Банки мають запропонувати більш привабливі умови своїм вкладникам"
11:44
ЗСУ
Синєгубов запевнив, що ЗСУ повністю готові до можливого наступу РФ на Харківщині
11:42
ЗСУ
Нацгвардійці збили російський гелікоптер Мі-24 поблизу Бахмута
11:42
До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків
11:34
тюрма
У російській колонії помер засуджений за "шпигунство" в Криму українець, - правозахисники
11:19
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула понад 9638
11:11
Україна Британія
Британія оголосить про надання далекобійної зброї Києву і навчання українських пілотів
11:05
світло
Мешканці трьох областей протягом дня отримуватимуть електроенергію без обмежень, - Укренерго
11:03
Ексклюзив
окупанти
На південному напрямку від Бахмута зменшилася кількість живої сили ворога, - заступник командира батальйону "Свобода" Назаренко
10:35
Ракетоносій "калібрів"
Штормова погода не дозволяє окупантам вивести в море ракетоносії та проводити повітряну розвідку, - ОК "Південь"
10:24
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
10:08
OPINION
Євген Магда
Несподівана перешкода на шляху України до ЄС
09:59
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
На Кремінському напрямку наразі максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати оборону, - Гайдай
09:43
Олексій Данілов
Данілов припустив імовірність наступу росіян на Харківщині та Запоріжжі
09:32
Кінбурнська коса
Розвідка Британії оцінила воєнну ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі
09:31
Ексклюзив
Окупанти знов атакують
Майже добу ворог не припиняє штурмувати Авдіївку, - начальник міської ВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV