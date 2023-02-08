Путін втягнув себе у війну на виснаження, - військовий експерт Самусь

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Заяви Байдена - це політичний маніфест, який на фоні візити президента Зеленського до Великої Британії та ЄС демонструє існування антипутінської коаліції не тільки на словах, а у справах. Вже прем'єр-міністр Великої Британії заявив про підготовку пілотів, а це означає, що Велика Британія може надати нам свої Eurofighter - це супер літак, найкращий у світі. Навіть одна ескадрилья таких літаків допоможе нам панувати у повітрі на певних ділянках фронту, і при наступі це неможливо переоцінити", - підкреслив Самусь.

Військовий експерт також додав, що Путін сам себе втягнув у війну на виснаження.

"Саміт ЄС проголосить ту ж саму тезу, що європейці будуть з Україною до перемоги. Всі вже зрозуміли, що Путін не зможе зупинитися, він сам себе загнав у кут. Він хотів легкої операції, щоб Україна впала до його ніг. Зараз Путін перебуває у ситуації, коли він сам втягнув себе у війну на виснаження. Зараз багато залежить від єдності НАТО, ЄС та США. Заяви Байдена і візит Зеленського демонструє, що українсько-західна коаліція готова до війни на виснаження. Тепер побачимо, як Путін буде на це реагувати. Якщо він буде реагувати лише мобілізованими, то шансів у нього немає", - зазначив Самусь.