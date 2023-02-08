Путін втягнув себе у війну на виснаження, - військовий експерт Самусь
Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Михайло Самусь вважає, що українсько-західна коаліція готова до війни на виснаження
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Заяви Байдена - це політичний маніфест, який на фоні візити президента Зеленського до Великої Британії та ЄС демонструє існування антипутінської коаліції не тільки на словах, а у справах. Вже прем'єр-міністр Великої Британії заявив про підготовку пілотів, а це означає, що Велика Британія може надати нам свої Eurofighter - це супер літак, найкращий у світі. Навіть одна ескадрилья таких літаків допоможе нам панувати у повітрі на певних ділянках фронту, і при наступі це неможливо переоцінити", - підкреслив Самусь.
Військовий експерт також додав, що Путін сам себе втягнув у війну на виснаження.
"Саміт ЄС проголосить ту ж саму тезу, що європейці будуть з Україною до перемоги. Всі вже зрозуміли, що Путін не зможе зупинитися, він сам себе загнав у кут. Він хотів легкої операції, щоб Україна впала до його ніг. Зараз Путін перебуває у ситуації, коли він сам втягнув себе у війну на виснаження. Зараз багато залежить від єдності НАТО, ЄС та США. Заяви Байдена і візит Зеленського демонструє, що українсько-західна коаліція готова до війни на виснаження. Тепер побачимо, як Путін буде на це реагувати. Якщо він буде реагувати лише мобілізованими, то шансів у нього немає", - зазначив Самусь.
- 3 лютого Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд. Він містить 250 одиниць Javelin, 155-мм артилерійські боєприпаси, 120-мм мінометні міни, 190 важких кулеметів з боєприпасами, два зенітні ракетні комплекси середнього радіуса дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрбатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.
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