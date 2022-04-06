"Путін забрав у мене найрідніше": телеведучий з Маріуполя Андрій Бєдняков повідомив про смерть мами

Про це телеведучий написав в Instagram.

"Вночі перестало битися серце. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли виїхати - мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі… «Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість, ми поїхали ... я не хотіла ховати маму біля під'їзду ... Як це робили інші». З початку війни мама слабшала з кожним вибухом. Мама хворіла. Але вона б ще ЖИЛА!", - написав Андрій Бєдняков і додав, що "російський світ" - гірше за найстрашнішу хворобу, "гірше раку та альцгеймера, ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше".

Телеведучий впевнений, що рано чи пізно приїде попрощатися до мами, "коли на тій території знову висітиме український прапор".

"Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. Але ми обов'язково дочекаємось… «Я не хотіла ховати маму біля під’їзду. Як робили інші»… Нехай ця фраза з'являється щоразу у вашій голові, мої російські «друзі-мовчуни», коли згадуєте про мене! Не здумайте мені писати! Потрібно терміново звільнити Маріуполь! Потрібно врятувати людей!", - написав Бедняков.

Зазначимо, що у Маріуполі щодня погіршується гуманітарна ситуація, там понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини

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