Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"9 травня визначилась найближча концепція дій кремлівського керівництва. Жалюгідна промова Путіна продемонструвала те, що оточення переконало його відмовитись від початкової мети війни проти України. Вони досягли консенсусу в ідеї закріпитись на лінії Херсон - Харків та використавши всю свою західну агентуру змусити Україну підписати мирну угоду на їхніх умовах. З цього ж дня Макрон почав говорити про те, що не потрібно принижувати Росію", - пояснив Піонтковський.

Піонтковський додав, що задля досягнення своєї мети Путін використав всю свою агентуру на Заході.

"Путін зараз використовує всі можливості своєї агентури на Заході. Путін почав використовувати дуже солідних людей. Наприклад, Річард Хаас та чудовий колумніст видання The Washington Post Девід Ігнатій. Всі вони говорять по одній і тій же методичці, закликаючи Захід змусити Україну піти на перемир’я. І фінальною точкою в цій ситуації стала стаття в New York Times, де закликали президента США Байдена негайно пояснити Зеленському, що є межі того, скільки США може допомагати іншим країнам. Хоча західні союзники ще нічого не надали Україні. Політичне рішення прийняте, але нічого ще Україна з потужної зброї не отримала", - додав Піонтковський.

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