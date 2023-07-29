Путін заявив, що не керує російськими військами
Президент терористичної держави РФ Володимир Путін заявив, що не керує військами, які воюють в Україні
Про це Путін заявив на прес-конференції, яку організували пізно ввечері суботи, 29 липня.
"Я не вважаю своєю справою управління військами, це неправильно, навіть шкідливо. Неможливо щогодини отримувати новини з передової, оскільки потрібно використовувати спеціальний зв'язок", - заявив президент РФ Володимир Путін.
- Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 245 220 солдатів. За добу 28 липня Збройні сили України знищили 6 бойових бронемашин та 11 артилерійських систем.
- Упродовж доби суботи, 29 липня, російська армія продовжувала робити спроби наступу на ключових напрямках фронту - там відбулося 24 бойових зіткнення.
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