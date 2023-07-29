Путін заявив, що не керує російськими військами

Про це Путін заявив на прес-конференції, яку організували пізно ввечері суботи, 29 липня.

"Я не вважаю своєю справою управління військами, це неправильно, навіть шкідливо. Неможливо щогодини отримувати новини з передової, оскільки потрібно використовувати спеціальний зв'язок", - заявив президент РФ Володимир Путін.