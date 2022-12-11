Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путінські генерали й Путін знають, що не зможуть виграти війну проти НАТО чи проти США, і це цілком зрозуміло. Путін хоче, щоб суспільний резонанс від цього повернувся в домашню аудиторію, це для нього найважливіше. Путіна цікавить лише його власна позиція і його гроші. Він переймається виключно наближеним до нього колом людей, щоб утримати їх при владі. Він тримається зубами за владу. Йому потрібна картина, а не реальність, що НАТО воює з ним. Він не дурень в цьому відношенні, і у нього є картина, що НАТО справді з ним зараз воює. Вони бачать техніку, яка прибуває в Україну", - підкреслив Грант.

За словами військового експерта, багато тисяч, мільйонів росіян переконані, що на фронті воюють американці.

"Росіяни не розуміють, хто такі добровольці, це за межами їхнього розуміння. Що хтось приїде з Америки й буде воювати за Україну. Вони думають, що НАТО вже всередині України воює. Це меседж, який транслюється по телебаченню в Росії - Росія воює з НАТО. Путін вже має те, що йому потрібно. У нього був час, щоб втягнути НАТО у війну, але він цього не зробив. У нього було багато часу для запуску ракет в країни Балтії, чи поцілити в Польщу, але він цього не зробив. І якщо досі цього не сталося, то я не думаю, що він наважиться на це", - зауважив Грант.

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