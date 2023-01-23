Путін зробив найвищу ставку на Шойгу та Герасимова, - військовий експерт Черник
Петро Черник, військовий експерт, вважає, що розв’язка у протиборстві між вежами Кремля неминуча
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Пригожин зазнає дуже серйозної поразки у протистоянні між вежами Кремля. Але я б не недооцінював цього чоловіка, бо він доволі хитрий лис і має колосальний досвід виживання у тих підкилимних кулуарних битвах. До того ж не маємо забувати, що до 420 тисяч ув’язнених є у Російській Федерації, і це дуже багато, тому й надалі будуть їх вербувати на війну проти України", - зазначив військовий експерт.
Петро Черник підкреслив цікаву подію, якій потрібно приділити увагу щодо інформації з Африканського континенту, де Центральноафриканська Республіка (ЦАР - ред.) перебуває у зовнішньому управлінні саме воєнної компанії ПВК Вагнер і ЦАР надала можливість добувати їм золото з загальним оборотом в межах року до $1 млрд, а це неймовірно багато.
"Тобто ресурс у Пригожина є і битися він буде на смерть. Маємо розуміти, що поразка будь-якої вежі Кремля доведе до фізичної смерті їхніх керівників, там ставка величезна. Звичайно добре, що ці павуки почали між собою смертельний танок, але загалом у грубому підсумку, ми на це не маємо вважати. До того, повернення Шойгу та Герасимова у гру означає, що Путін робить найвищу ставку саме на них. Щось подібне робив Сталін, коли начальником Генштабу призначував Жукова у часи Другої світової війни. Дійсно ставка найвища з усіх можливих, але думаю, що розв’язка у протиборстві між вежами також неминуча. Питання лише у тому, хто і коли завдасть кінцевого смертельного удару", - зауважив Черник.
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