Путін зробив найвищу ставку на Шойгу та Герасимова, - військовий експерт Черник

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Пригожин зазнає дуже серйозної поразки у протистоянні між вежами Кремля. Але я б не недооцінював цього чоловіка, бо він доволі хитрий лис і має колосальний досвід виживання у тих підкилимних кулуарних битвах. До того ж не маємо забувати, що до 420 тисяч ув’язнених є у Російській Федерації, і це дуже багато, тому й надалі будуть їх вербувати на війну проти України", - зазначив військовий експерт.

Петро Черник підкреслив цікаву подію, якій потрібно приділити увагу щодо інформації з Африканського континенту, де Центральноафриканська Республіка (ЦАР - ред.) перебуває у зовнішньому управлінні саме воєнної компанії ПВК Вагнер і ЦАР надала можливість добувати їм золото з загальним оборотом в межах року до $1 млрд, а це неймовірно багато.

"Тобто ресурс у Пригожина є і битися він буде на смерть. Маємо розуміти, що поразка будь-якої вежі Кремля доведе до фізичної смерті їхніх керівників, там ставка величезна. Звичайно добре, що ці павуки почали між собою смертельний танок, але загалом у грубому підсумку, ми на це не маємо вважати. До того, повернення Шойгу та Герасимова у гру означає, що Путін робить найвищу ставку саме на них. Щось подібне робив Сталін, коли начальником Генштабу призначував Жукова у часи Другої світової війни. Дійсно ставка найвища з усіх можливих, але думаю, що розв’язка у протиборстві між вежами також неминуча. Питання лише у тому, хто і коли завдасть кінцевого смертельного удару", - зауважив Черник.

11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України

12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків

23 січня розвідка Британії вказала на поглиблення конфлікту в РФ між Герасимовим та Пригожиним

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb