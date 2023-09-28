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Війна з Росією: хроніка
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Путін зробив святом у РФ день затвердження окупації українських територій

28 вересня, 2023 четвер
22:44
Війна з Росією Путін

28 вересня президент РФ Володимир Путін встановив 30 вересня "днем возз'єднання" РФ та окупованих українських територій

Про це йдеться в указі диктатора.

Вказується, що "пам'ятна дата" приурочена до річниці підписання псевдодоговорів про входження "ЛНР", "ДНР", Херсонщини та Запорізької області до складу РФ.

Там зазначено, що так зване возз'єднання окупованих українських регіонів з Росією засноване на "історичній спільності народів, які проживають на цих територіях" і нібито є результатом "волевиявлення мільйонів людей".

"Закон" набув чинності сьогодні.

Анексія територій України: що відомо

20 вересня 2022 року так звані "громадські ради" окупованих Херсонщини та Запоріжжя ухвалили рішення провести "референдуми" про входження цих територій у склад РФ. Згодом про рішення провести псевдореферендум заявили терористичні організації "ЛНР" та "ДНР".

Усі "референдуми" відбулися з 23 по 27 вересня.. 

Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонської й Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини та Запорізької області "незалежними територіями".

Того ж дня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

Росія
Володимир Путін
референдум
окуповані території
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