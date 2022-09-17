Путін зруйнував останні мости діалогу, останні стовпи миру в Європі, - Штайнмаєр

Про це він заявив у Берліні на саміті лідерів парламентів держав Великої сімки, повідомляє Deutsche Welle.

Штайнмаєр назвав вторгнення росії в Україну "найгіршою кризою з часів падіння залізної завіси".

"Те, заради чого ми всі працювали, зокрема в рамках "Великої сімки", зруйновано. Президент Росії Володимир Путін зруйнував останні мости діалогу, останні стовпи нашого миру в Європі", – сказав він.

За його словами, "спільний європейський дім", про який говорив останній президент СРСР Михайло Горбачов, "перебуває у руїнах".

"Ідея кооперативної безпеки пішла в історію. Політична карта Європи змінювалася і змінюватиметься. Потрібно не менше, а більше зовнішньої політики; не менше, а більше співпраці між однодумцями", - закликав Штайнмаєр.

Він переконаний, що "ризики небезпечної ескалації величезні й усі мають готуватися до подальшої конфронтації, нових конфліктів", причому мова не тільки про Росію, але і про "все складніші відносини з Китаєм". У такій ситуації Європа "має бути спроможна захистити себе".

Він також закликав дати "рішучу відсіч" політичним популістам, які використовують ситуацію кризи, щоб "оперувати в політичних суперечках не аргументами, а дезінформацією чи навіть насильством", у тому числі за підтримки Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю, 16 вересня, визнав, що реакція на протиправну анексію Росією Криму в 2014 році мала б бути інакшою.

Греція з Німеччиною через майже чотири місяці остаточно погодили схему "кругового обміну" й передачу Україні 40 радянських БМП-1.

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