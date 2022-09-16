Реакція Німеччини на анексію Криму мала бути жорсткішою, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю визнав, що реакція на протиправну анексію Росією Криму в 2014 році мала б бути інакшою
Про це Шольц заявив у п’ятницю під час конференції бундесверу в Берліні.
"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні, озираючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", – сказав німецький канцлер.
За його словами, в такому разі ідея подібного нападу на Україну, можливо, "не заволоділа б так сильно помислами президента Владіміра Путіна".
Міжнародна спільнота запровадила санкції проти Росії після протиправної анексії Криму у 2014 році. При цьому Німеччина не припинила економічні та дипломатичні відносини з Москвою.
- 29 серпня Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією. За словами Шольца, Євросоюзу необхідно провести кардинальні реформи аби підготуватися до приймання нових членів.
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