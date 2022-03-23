Путіна ліквідує не ФСБ, а російські олігархи, - Ягун

Таку думку він висловив в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV



“Якщо зміна Путіна і відбудеться, то скоріше всього це відбудеться так, що ми це і не відчуємо нормально. Нам просто скажуть, що його не стало, захворів і т.д. Оскільки, всі ті люди, яких називають можливими наступниками Путіна є такими ж як і він. Зміна однієї людини на іншу для України нічого не змінює”, - пояснив Ягун



Ягун вважає, що зупинити війну проти України зможуть російські олігархи, які зацікавлені в знятті санкцій.



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“Зупинити Росію у війні проти України зможуть лише російські олігархи. Саме вони зараз найбільше потерпають від санкцій. Потрібно, щоб вони зараз взяли на себе відповідальність не лише за зміну влади, а всього політичного курсу РФ. Адже, вони звикли жити в поєднанні з Заходом”, - додав Ягун