Політик поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Для Путіна вже не достатньо навіть порівняння з Гітлером. За кілька років окупації Маріуполя нацистами загинуло декілька тисяч людей, а за кілька місяців російської агресії загинули десятки тисяч маріупольців", - зазначив Рибачук.

Експерт додав, що після обстрілу ТЦ Кременчука жоден політик у світі не говоритиме про перемовини між Україною та Росією.

"Гадаю, що після жахливого ракетного обстрілу Кременчука жоден політик не буде говорити про те, що Україна повинна сідати за стіл перемовин із людиною, яка не потрапляє в жодну кваліфікацію лідера у світі, яка на лобі має тавро - держава-терористка", - зауважив Олег Рибачук.

29 червня Офіс генпрокурора повідомив, що російські окупанти вбили 341 дитину та поранили ще понад 627 від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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