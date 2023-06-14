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OPINION

Путіна знищать комплексно

Орест Сохар
14 червня, 2023 середа
10:01
Погляд Орест Сохар

Захід визначився із майбутнім бункерного: його має сковирнути ЗСУ

У світових медіа розпочалися завзяті ср*чі щодо успіхів української армії: одні автори вихвалять наше військо, цитують експертів та аналізують деморалізацію рашистів,  інші ж — навпаки, говорять ротом російської пропаганди, акцентуючи на втратах. 

Захід перегрітий очікуваннями наступальної активності ЗСУ, тому Україна для збереження підтримки повинна постійно йти вперед, бодай на 2 км, навіть на 500 м в день. Цю думку я вперше почув у від українських політиків, а тепер ось американський Politico розписав цей "синдром перемоги" у всіх барвах.

США можуть урізати військову допомогу Україні в разі неуспішності контрнаступу: якщо Україна доб'ється успіху, військова та економічна допомога надходитиме, тоді як невдача може призвести до закликів дипломатичного врегулювання конфлікту і зруйнувати одне зі знакових досягнень Білого дому.

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Чиновники не впевнені, що законодавці затвердять додаткове фінансування України по завершенню поточного траншу: будь-які промахи в контрнаступі можуть призвести до закликів скоротити витрати на оборону. Бенефіціари як успіху, так і української поразки намагаються впливати на мізки політиків через медіа.

Ми недооцінили значення зустрічі Байдена та Сунака: схоже, вони визначилися з майбутнім бункерного: він має втратити владу після успішного наступу ЗСУ. Це дає зрозуміти британський  Economist у статті під заголовком "Захід бачить три версії розвитку війни в Україні"

Ми недооцінили значення зустрічі Байдена та Сунака: схоже, вони визначилися з майбутнім бункерного: він має втратити владу після успішного наступу ЗСУ. Це дає зрозуміти британський  Economist у статті під заголовком "Захід бачить три версії розвитку війни в Україні".

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Перша: Україна здійснює великий прорив, повертаючи значну частину територій на Сході країни, загрожує анексованому Криму. Через втрати Путін може втратити владу, а Росія — контроль над своїм ядерним арсеналом.

Друга: Рашисти не розгромлені цілковито, але перед ними в повен зріст вимальовується перспектива подальших поразок. І цього може бути достатньо для послаблення фюрера.

Третя: Росія утримає більшу частину окупованих територій, що підбадьорить Путіна. Ну має бути для балансу песимістичний сценарій...

Найважливіше, що ключові політики планети формулюють задачу знищити Путіна комплексно: мовляв, це не лише ціль ЗСУ, але й Заходу, який повинен попрацювати над розширенням гарантій Києву. "Якщо подібні гарантії — з оборони та відновлення інфраструктури — будуть юридично оформлені на довгий термін, це знищить надію Кремля дочекатися "втоми" Заходу від допомоги Україні", резюмує Economist. 

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Джо Байден
Війна з Росією
США
Перемога України
Контрнаступ ЗСУ
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