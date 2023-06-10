Спецслужби США очікують двох потужних конфліктів на Глобальному Півдні, і, схоже, нові ризики мотивують адміністрацію Білого Дому завзятіше сприяти перемозі України.

США вже зрозуміли, що неможливо зупинити ядерну програму Ірану без військової операції, пишуть ізраїльські ЗМІ. Але Білий Дім не бажає вступати в ще один конфлікт, поки продовжується війна РФ проти України.

Водночас Ізраїль наполягає на "розв'язанні іранської проблеми" масованими ракетно-авіаційними ударами по ядерних обʼєктах Тегерана. Саме тому глава Служби загальної безпеки (ШАБАК) літав до Вашингтону.

Читайте також: "Стратегічна ізоляція РФ": Москва зайва

Китай накручує градус напруги довкола Тайваню. Декілька днів тому китайський військовий корабель двічі перекрив шлях американському есмінцю в Тайванській затоці, а військові КНР відмовляються іти на будь-які комунікації з американськими колегами, вигадуючи різні причини. Для американців це однозначний індикатор, що Пекін не налаштований домовлятися.

Іранські та китайські виклики США сприймають значно вище, ніж російські, а тому налаштовані забезпечити Київ усіма хотілками для прискорення перемоги над орками

Мої джерела в дипломатичних колах вважають, іранські та китайські виклики США сприймають значно вище, ніж російські, а тому налаштовані забезпечити Київ усіма хотілками для прискорення перемоги над орками.

Читайте також: Чому Україні пощастило?

Ще кілька тижнів тому канцлер Олаф Шольц впевнено заявляв, що постачати військові літаки Україні не збираються. Але раптом Берлін змінив свою думку. "Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити", - прокоментував днями постачання в Україну винищувачів Eurofighter Typhoon міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Це крутий прогрес, бо раніше німці негативно махали головою, а зараз вже "розглядають".

Україні потрібно 120 винищувачів, кажуть в Міноборони. Пілоти вже відправились в Велику Британію проходити навчання. Не виключено, що в черзі десь уже й ATACMS

Україні потрібно 120 винищувачів, кажуть у Міноборони. Пілоти вже відправились в Велику Британію проходити навчання. "Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - каже міністр Олексій Резніков.

Не виключено, що в черзі десь уже й ATACMS.

НАТО під керівництвом США поспішає підштовхнути Україну до перемоги, що не повинно лише збити запал інших диктаторів, але й дасть можливість зосередитись на наступних загрозах.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.