Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко

Ексміністр розповів про це в етері Еспресо.TV.

“Фізичний вплив на Володимира Путіна малоймовірний. Навколо президента Росії побудована така глибоко ешелонована оборона, що сподівання на те, що його можуть фізично знищити, близька до нуля. Ви памʼятаєте, нещодавню спецоперацію з 7 урядовими літаками, які були направлені до Сибіру, щоб не дати зрозуміти, який же літак піднявся від бункера і полетів до Москви, щоб унеможливити напад”, - зазначив Огризко.

Дипломат додав, що Путін постійно змінює охорону навколо себе. Це означає, що фізичного доступу для вбивства, отруєння Путіна немає.

“Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про залучення до оборони України. Навіть не закрите небо, чи те, що Польща має озвучити пропозицію відправити до України миротворчу місію альянсу на позачерговому саміті, яку, можливо, підтримає президент США Байден, хоча це малоймовірно. Навіть оборона гуманітарних конвоїв - це те, що буде сигналом для Путіна, що сюди лізти не треба. Путін чекає лише того моменту, коли йому скажуть ні. Коли він відчує, що його наступний крок буде останнім. Тоді все зупиниться. Поки що такого кроку з боку НАТО ми, на жаль, не дочекалися”, - зауважив Володимир Огризко.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb