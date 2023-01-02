Десь у телеграм каналах блимають фрагменти з російських "огоньков". Сидять напомажені й наштукатурені "звьозди" навіть не мого віку, а віку моєї мами. Петросян ще старший.

Несуть вони ще більшу примітивщину, ніж раніше, ще й з домішками нацизму і ксенофобії.

Ще десять років тому цю антиукраїнську срамоту з пєтросянами, лєщенками , газмановими вів Зеленський і транслювали деякі наші канали. Це відео теж гуляє інтернетом.

Ще десять років тому цю антиукраїнську срамоту з пєтросянами, лєщенками , газмановими вів Зеленський і транслювали деякі наші канали

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Всюди сидять наші "землячки", про яких казали: "О! А ти знаєш, що він чи вона з України?". Аплодує народжений у Запоріжжі випускник львівської школи Гоша Куценко, колишній мешканець Львова Башмет, співає "Червону руту" Повалій.

У цей час Київ бомблять. Їм байдуже. Їм і так комфортно.

Радянський Союз і його спадкоємиця путінська Росія — центри світової байдужості. Той, хто має краплю честі й совісті, випадають звідти.

Вперше за багато років немає там радянської легенди Алли Пугачьової, її чоловіка Максима Галкіна. І Володимира Зеленського немає. Він тут, з нами звертається до українців на фоні кадрів Бучі. І українці плачуть.

У казці Андерсена "Снігова королева" є розповідь про злого троля, який зробив дзеркало, у якому все добре стає злим, а зло ще більше впадає у вічі. Дзеркало розбилося і шматочки його потрапили в очі або серця багатьох людей.Нам ще треба багато працювати для того, щоб ці шматочки у нас розтанули, як шматочок у серці героя Андерсена Кая

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Уся ця жорстока і брехлива радящина сиділа чи сидить у кожному з нас. У казці Андерсена "Снігова королева" є розповідь про злого троля, який зробив дзеркало, у якому все добре стає злим, а зло ще більше впадає у вічі. Дзеркало розбилося і шматочки його потрапили в очі або серця багатьох людей.

Нам ще треба багато працювати для того, щоб ці шматочки у нас розтанули, як шматочок у серці героя Андерсена Кая.

Цікаво, що навіть ця казка зазнала у Радянському Союзі цензури. Викреслили згадки про Христа і молитву "Отче наш" ))).

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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