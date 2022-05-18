Путіну немає чим погрожувати Фінляндії, - військовий експерт Бєлєсков

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Ефективний опір українського народу російській військовій агресії створив можливості для Швеції та Фінляндії приєднатись до НАТО. Це один із дуже важливих факторів поряд з тим, що фіни є унікальною європейською нацією, яка продовжувала готуватись до великої війни. Іншим важливим фактором для Фінляндії стало те, що Росії вже нічим їм погрожувати. В Кремлі вже зрозуміли, що гіпотетично могли б бути погрози, але коли ти не можеш їх підтвердити, маючи основний військовий потенціал навколо України, то залишається тільки змиритись. Хоча Кремль і все правильно прорахував. Фінляндія має досить потужну армію, яка може самостійно протистояти російській інтервенції. Тому розміщувати бази на території Фінляндії у НАТО немає потреби", - пояснив Бєлєсков.

Бєлєсков наголосив, що Україна відіграла велику роль у розширенні НАТО. Однак, на думку Бєлєскова, питання вступу України до Альянсу залишається неоднозначним.

"Попереднє та нинішнє керівництво України говорили про членство України в НАТО. Ми бачили певну стриманість Альянсу щодо цього питання. З іншого боку я згоден, що альтернативи НАТО для України немає. Я переконаний, що більшість українського суспільства не погодиться з іншим курсом, окрім як вступ до НАТО. НАТО є єдиною структурою, яка здатна вирішувати ті чи інші завдання пов’язані з безпекою. Проте коли це відбудеться залишається відкритим питанням. Зараз ми маємо новий рівень практичної взаємодії з НАТО. Тому я переконаний, що Україна буде наближатись до членства в НАТО навіть в контексті протидії російській агресії", - додав Бєлєсков.

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