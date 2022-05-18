Путіну немає чим погрожувати Фінляндії, - військовий експерт Бєлєсков
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вважає, що Путін змирився з вступом Швеції та Фінляндії в НАТО, оскільки немає вже чим погрожувати цим країнам
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ефективний опір українського народу російській військовій агресії створив можливості для Швеції та Фінляндії приєднатись до НАТО. Це один із дуже важливих факторів поряд з тим, що фіни є унікальною європейською нацією, яка продовжувала готуватись до великої війни. Іншим важливим фактором для Фінляндії стало те, що Росії вже нічим їм погрожувати. В Кремлі вже зрозуміли, що гіпотетично могли б бути погрози, але коли ти не можеш їх підтвердити, маючи основний військовий потенціал навколо України, то залишається тільки змиритись. Хоча Кремль і все правильно прорахував. Фінляндія має досить потужну армію, яка може самостійно протистояти російській інтервенції. Тому розміщувати бази на території Фінляндії у НАТО немає потреби", - пояснив Бєлєсков.
Бєлєсков наголосив, що Україна відіграла велику роль у розширенні НАТО. Однак, на думку Бєлєскова, питання вступу України до Альянсу залишається неоднозначним.
"Попереднє та нинішнє керівництво України говорили про членство України в НАТО. Ми бачили певну стриманість Альянсу щодо цього питання. З іншого боку я згоден, що альтернативи НАТО для України немає. Я переконаний, що більшість українського суспільства не погодиться з іншим курсом, окрім як вступ до НАТО. НАТО є єдиною структурою, яка здатна вирішувати ті чи інші завдання пов’язані з безпекою. Проте коли це відбудеться залишається відкритим питанням. Зараз ми маємо новий рівень практичної взаємодії з НАТО. Тому я переконаний, що Україна буде наближатись до членства в НАТО навіть в контексті протидії російській агресії", - додав Бєлєсков.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО, а 16 травня Швеція оголосила, що подасть заявку на членство в Альянсі.
- 17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до блоку, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ 18 травня.
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.87Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе