Путіну потрібна Україна, щоб вести екзистенційну війну проти НАТО, - полковник Грант
Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант зазначив, що Путін може програти екзистенційну війну виключно в Україні
Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Путін розуміє, що без українських ресурсів не може вести екзистенційну війну проти НАТО. Йому потрібна Україна, її підготовлені людські ресурси, які б воювали за Росію, ось на що він націлений. Він уже залучив багато українців із Криму та Херсона, які воюють по той бік лінії розмежування. Про це не можна забувати. Це той сценарій, якого він прагне. Путін продовжуватиме встановлювати світовий порядок. Він підтримуватиме все, що схоже на ХАМАС, як і будь-яку війну на Близькому Сході, чи в Африці", - зауважив Грант.
За словами військового експерта, Путін хоче відвернути увагу Заходу від війни в Україні.
"Путін шукатиме всі можливі способи протягом зими, а також наступного року відвернути увагу, час та ресурси Заходу, який підтримує Україну. Не знаю, що саме, але Путін уже зараз щось активно планує. Незабаром щось станеться, і нам потрібно бути ментально готовими. Путін може по-справжньому програти екзистенційну війну виключно в Україні. І саме тому Україна повинна поставитися до цього дуже серйозно. Тому що може статися щось, що точно буде не на користь втілення стратегії українського військового командування", - наголосив Грант.
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