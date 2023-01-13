ПВК Вагнера намагалася вербувати найманців у Сербії, США працюють над нейтралізацією її діяльності, - Держдеп
Радник Державного департаменту США Дерек Шолле заявив, що Штати працюють над нейтралізацією російської ПВК Вагнера після спроб вербувати найманців у Сербії та інших країнах
Заяву радника Державного департаменту США Дерека Шолле цитує Associated Press.
Зазначається, що в четвер високопоставлений представник США висловив серйозну стурбованість діяльністю російської ПВК Вагнера і її ймовірними спробами вербувати солдатів у Сербії та в інших країнах світу.
"Я не знаю, чи є занепокоєння (в Сербії - ред), ми говорили про наші занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, у Белграді та інших місцях, де "Вагнер" активний, щоб покласти край їхній діяльності", - заявив він.
Шолле також сказав, що ПВК Вагнера "творить жахливі речі по всьому світу, чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці чи зараз в Україні".
В AP додали: компанія хвалилася своєю присутністю в Сербії, єдиній європейській державі, крім Білорусі, яка не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії за її війну проти України. Повідомляється, що група оголосила про відкриття своїх офісів у Белграді, що пізніше було спростовано.
- Нагадаємо, Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", вважає, що створення російським командуванням різних ПВК стало приводом на Заході для передачі танків Україні.
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