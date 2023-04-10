ПВК "Вагнера" розсилають мешканцям Кубані листи із закликами вступити до лав найманців

Про це інформує Кавказ.Реалії.

Видання пише, що Антивоєнний комітет Кубані почав отримувати повідомлення від жителів Краснодара, Тихорєцька та Геленджика, яким надійшли листівки від ПВК "Вагнера". У них кубанців закликають вступати до лав найманців.

Так у листівках описують умови служби в складі ПВК. Зокрема наголошують, що приймають людей віком від 21 до 60 років, які необов'язково повинні мати бойовий досвіт. Також обіцяють оклад від 240 тис. рублів і премії.

Зазначають, що листи підписані полковником у відставці, учасником воєн в Афганістані та Чечні Андрієм Трошевим.

Також повідомляється, що аналогічні листівки отримали мешканці Свердловської області, Красноярського краю, Адигеї та низки інших російських регіонів.