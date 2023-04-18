"П'яні вечірки" у Києві: одного з організаторів повторно взяли під варту та збільшили розмір застави
Київський апеляційний суд 17 квітня ухвалив нове рішення щодо одного з організаторів "п’яних вечірок": його взяли під варту у залі та збільшили заставу до 536,8 тис. грн
Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
"Сьогодні ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень", - написав він.
Речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі "УП.Життя" уточнила, що фігуранта справи попередньо вже брали під варту і призначали меншу за розміром заставу. Тоді він її сплатив і був звільнений з-під варти.
Проте суд збільшив розмір застави на основі апеляційної скарги, яка подавалася.
"Він фактично знаходився під домашнім арештом. За клопотанням прокурора заставу було піднято. Суддя в апеляційному судді частково задовільнив клопотання. Прокурор наполягав на тому, щоб молодика взяли під варту без можливості внести заставу, але суддя лиш збільшив її розмір", – зауважила Прянішнікова.
З суду співорганізатора "п’яних вечірок" повезли в слідчий ізолятор. Фігуранта справи, уродженця Хмельниччини, підозрюють у скоєні правопорушення за статтею 301 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).
- 1 лютого поліція в Києві затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких могли ґвалтувати та принижувати дівчат, ще шістьом вручили повістки. Також до хлопців прийшли з обшуками. Тоді блогерів, які знущалися з дівчат та знімали це на відео, взяли під варту до 1 квітня без права на заставу. Пізніше правоохоронці оголосили про підозру третьому організатору п'яних вечірок у Києві.
- 29 березня двох фігурантів справи - Домбровського та Олега Захарова - звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі понад 400 тисяч гривень. Інший фігурант, Андрій Ярина, надалі лишився під вартою без права на заставу. Він отримав підозру і в сексуальному насиллі, і в розповсюдженні порнографічного контенту.
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