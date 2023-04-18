Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

"Сьогодні ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень", - написав він.

Речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі "УП.Життя" уточнила, що фігуранта справи попередньо вже брали під варту і призначали меншу за розміром заставу. Тоді він її сплатив і був звільнений з-під варти.

Проте суд збільшив розмір застави на основі апеляційної скарги, яка подавалася.

"Він фактично знаходився під домашнім арештом. За клопотанням прокурора заставу було піднято. Суддя в апеляційному судді частково задовільнив клопотання. Прокурор наполягав на тому, щоб молодика взяли під варту без можливості внести заставу, але суддя лиш збільшив її розмір", – зауважила Прянішнікова.

З суду співорганізатора "п’яних вечірок" повезли в слідчий ізолятор. Фігуранта справи, уродженця Хмельниччини, підозрюють у скоєні правопорушення за статтею 301 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).