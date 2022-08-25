Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру п’яти псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого м. Маріуполя у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненому організованою групою", – йдеться в повідомленні.

Слідчі з'ясували, що з березня цього року п’ятеро депутатів Маріупольської міської ради від забороненої політичної партії"Опозиційна платформа – за життя" активно співпрацюють з окупантами.

Вони добровільно погодились обійняти фейкові посади голови, його першого та ще трьох заступників так званої адміністрації Маріуполя. Підозрювані публічно висловлюють захоплення ідеями ворога й агітують населення приєднати місто до РФ.

"За результатами спеціального досудового розслідування стосовно так званого мера і трьох його заступників вже скеровані до суду обвинувальні акти за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Також стосовно так званого мера завершено розслідування за фактом добровільного зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора", - констатують в прокуратурі.

Максимальне покарання передбачається - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, рішення про заборону ОПЗЖ ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова. Він розглядав звернення, підготовлене на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Раніше суд заборонив роботу партій "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Наші", "Держава", "Блок Володимир Сальдо", "Соціалістична партія України", "Ліва опозиція" та "Партія Шарія".

За майже 4 місяці війни на бік окупантів уже перейшли близько пів сотні політиків – народних депутатів, депутатів місцевих рад і представників органів місцевого самоврядування. Серед найпомітніших політичних фігур – народні депутати Медведчук, Козак, Кива, Шевченко та Ковальов. Є також кілька колишніх депутатів, як-от Сальдо чи Балицький.

Місцеві представники ОПЗЖ, "Нашого краю", ексрегіонали і навіть призначені владою керівник військово-цивільної адміністрації із хлібом та сіллю зустріли окупантів та згодом очолили окупаційні адміністрації на Луганщині, про це йшлося в програмі "Колаборанти: Список Міклушки" на телеканалі "Еспресо".

На Донеччині меру Костянтинівки й керівнику підприємства оголосили підозри за розкрадання понад 363 тис. грн на оборону міста від росіян.

19 серпня підозри в держзраді оголосили двом чиновницям із Херсонщини повідомили про підозру в держзраді, які "здавали" російським окупантам дані посадових осіб, які не погодились перейти на сторону РФ та виїхали на підконтрольну Україні територію

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