Розікрав понад 363 тис. грн на оборону міста: меру Костянтинівки від ОПЗЖ Азарову повідомили про підозру
На Донеччині меру Костянтинівки й керівнику підприємства оголосили підозри за розкрадання понад 363 тис. грн на оборону міста від росіян
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Разом із керівником місцевого комунального підприємства Олег Азаров не збудував захисні об'єкти в місті. Натомість на початку квітня вони розікрали 356 тис. грн із бюджету міськради, виділені на оборону Костянтинівки, та розпорядилися ними на власний розсуд.
Меру міста й керівнику підприємства оголосили в підозри в заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Довідка: Олег Азаров народився в російському Тольятті 1976 року. Член забороненої партії "ОПЗЖ".
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