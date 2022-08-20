Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Разом із керівником місцевого комунального підприємства Олег Азаров не збудував захисні об'єкти в місті. Натомість на початку квітня вони розікрали 356 тис. грн із бюджету міськради, виділені на оборону Костянтинівки, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Меру міста й керівнику підприємства оголосили в підозри в заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Довідка: Олег Азаров народився в російському Тольятті 1976 року. Член забороненої партії "ОПЗЖ".

19 серпня підозри в держзраді оголосили двом чиновницям із Херсонщини повідомили про підозру в держзраді, які "здавали" російським окупантам дані посадових осіб, які не погодились перейти на сторону РФ та виїхали на підконтрольну Україні територію

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