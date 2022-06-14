Еспресо проаналізував дані руху Чесно щодо колаборантів і їхню партійну приналежність.

Із 47 політиків політиків-зрадників найбільше виявилося на Донеччині – 12. Тут відразу 10 депутатів Маріупольської міської ради – 9 представників ОПЗЖ (це близько половини фракції), до яких примкнув "слуга народу" Косенко. Крім того перейшов на бік зрадників депутат Лиманської міської ради, а нещодавно й міський голова Святогірська Володимир Бандура.

Другою за кількістю політиків-зрадників виявилася Харківщина – 10 колаборантів, у тому числі 6 депутатів місцевих рад, два міських голови (Південне, Балаклія), один селищний і одна староста.

9 політиків перейшли на бік окупантів на Херсонщині. Здебільшого це місцеві депутати (Херсонська обласна та міські ради, Генічеська районна та міська ради, Корабельна райрада міста Херсону).

У Запорізькій області – 8 політиків зрадили батьківщину, а окупаційну адміністрацію очолив ексдепутат, регіонал Євген Балицький, який уже видає російські паспорти в Мелітополі. По три колаборанти виявилося серед політиків Луганщини (голови громад у Марківці, Міловому та Станиці Луганській) та Сумщині, двоє – в Миколаївській області. А от на серед місцевих політиків на Чернігівщині, Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині зрадників не виявилось.

Щодо партійної приналежності, то більше 50% (19 із 34) представляють партію "Опозиційна платформа за життя". Це і верхівка партії з Верховної Ради (Медведчук, Козак, Кива), і згадані пів фракції Маріупольської міської ради. Зрадники знайшлися серед представників ОПЗЖ у Мелітопольській, Енергодарській, Ізюмській міських радах. На бік ворога перейшли також голови Куп’янська, Святогірська та Мілового, що також були обрані від ОПЗЖ.

На другому місці серед партій за кількістю зрадників опинилася "Слуга народу" - 5 представників у "списку ганьби". Сюди потрапили двоє депутатів – Олексій Ковальов щодо якого відкрите кримінальне провадження, та Євген Шевченко, якого затримувала СБУ при спробі покинути Україну. Компанію їм склали мер міста Південного на Харківщині Олександр Брюханов і місцеві депутати з Донецької та Харківської областей.

По три зрадники пригріли в своїх лавах партій "Опозиційний блок" (Запорізька та Донецька області) і "Наш край" (Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина). Два колаборанти виявились у лавах "Батьківщини" (обидва – в Буринській громаді на Сумщині). Рух "Чесно" опізнав двох зрадників серед членів «Євросолідарності». Однак Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов за даними ЦВК обирався як самовисуванець. Відтак у ЄС одна зрадниця – депутатка Баштанської райради Тетяна Мезіна. Також один зрадник у складі партії "За майбутнє".

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