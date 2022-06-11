Про це інформує Мелітопольське місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Фото вручення паспортів РФ мелітопольцям псевдогубернатор Балицький виклав у соцмережі.

"Про виконання такої почесної місії прозвітував псевдогубернатор Євген Балицький, опублікував фото нечисленних мелітопольців, "які сьогодні стали громадянами великої країни, громадянами Росії". Зрадники так само продовжують марити про якусь там "над державу", - йдеться в повідомленні.

У виданні повідомляють, що паспорти Росії отримали насамперед самі зрадники. "Гауляйтер" Галина Данильченко, яка обіймає посаду "голови військово-цивільної адміністрації Мелітополя" вже подала заявку на оформлення російського громадянства та отримання розпаспорту.

Крім того, мелітопольців, які працюють у бюджетних та комунальних підприємствах, рашисти змушували оформляти ці документи.

Довідково. Євген Балицький - колишній народний депутат України, колаборант України з Росією, колишній член Партії регіонів. У 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до "Партії регіонів", за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної Ради. У 2014 році обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції "Опозиційного блоку".

9 травня окупанти незаконно призначили Балицького "начальником військово-цивільної адміністрації" Запорізької області.

Крім того, сьогодні в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, серед них - ексмер Володимир Сальдо.

Окупанти незаконно призначили колишнього народного депутата Верховної Ради Євгена Балицького "губернатором" Запорізької області.

Окупанти планують роздати російські паспорти у Мелітополі.

27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті.

2 червня "губернатор" Запорізької області Євген Балицький підписав указ про націоналізацію майна, що належить Україні.

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