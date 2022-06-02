Про це інформує Мелітопольське місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Указ колабораціоніст підписав, аби "забезпечити державні потреби та зберегти національний стан жителів Запорізької області".

Зрадники планують "націоналізувати" земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки, які перебували у власності України станом на 24 люте.

Привласнити вирішили навіть приватну власність. Зокрема, у Мелітопольському районі у селян урізатимуть земельні паї.

Про це фермерам заявив псевдокерівник Мелітопольської адміністрації Андрій Сігута, адже за законами РФ сад не може бути площею понад 4 га. Нерухомість, яка належить мешканцям регіону змусять оформити згідно із законодавством Росії.

Ті, хто відмовиться від таких умов ризикує залишитися без власного майна.

Окупанти незаконно призначили колишнього народного депутата Верховної Ради Євгена Балицького "губернатором" Запорізької області.

Окупанти планують роздати російські паспорти у Мелітополі.

27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті.

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