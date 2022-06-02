На Запоріжжі колабораціоніст підписав указ про "націоналізацію" української власності
2 червня "губернатор" Запорізької області Євген Балицький підписав указ про націоналізацію майна, що належить Україні
Про це інформує Мелітопольське місцеве видання "РІА-Мелітополь".
Указ колабораціоніст підписав, аби "забезпечити державні потреби та зберегти національний стан жителів Запорізької області".
Зрадники планують "націоналізувати" земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки, які перебували у власності України станом на 24 люте.
Привласнити вирішили навіть приватну власність. Зокрема, у Мелітопольському районі у селян урізатимуть земельні паї.
Про це фермерам заявив псевдокерівник Мелітопольської адміністрації Андрій Сігута, адже за законами РФ сад не може бути площею понад 4 га. Нерухомість, яка належить мешканцям регіону змусять оформити згідно із законодавством Росії.
Ті, хто відмовиться від таких умов ризикує залишитися без власного майна.
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