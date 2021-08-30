П'ята версія: сайт України запустили арабською мовою

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба у Twitter.



"Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar Просування позитивного іміджу в світі - один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики", - написав він.



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Тепер сайт має 5 версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну і арабську.



Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://t.co/nyJannUgKU



Просування позитивного іміджу України в світі — один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України.



Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року ???? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 30, 2021