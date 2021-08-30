П'ята версія: сайт України запустили арабською мовою
Міністерство закордонних справ запустило арабську мовну версію на офіційному сайті України
Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба у Twitter.
"Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar Просування позитивного іміджу в світі - один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики", - написав він.
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Тепер сайт має 5 версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну і арабську.
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