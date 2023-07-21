П'ятов оголосив, що зіграє прощальний матч за "Шахтар" у Лондоні
Голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов заявив, що зіграє прощальний матч 6 серпня у Лондоні проти англійського "Тоттенгема"
Про це П'ятов розповів football.ua.
За словами капітана "Шахтаря", який оголосив про завершення кар'єри, востаннє він захищатиме ворота 6 серпня у Лондоні в товариському матчі проти "Тоттенгема".
"Для мене велика честь зіграти свій прощальний матч у Лондоні, на такому стадіоні. Тим більше у матчі, метою якого є допомога Україні та українцям. Наскільки мені відомо, на стадіоні очікується 50 тис. уболівальників", - сказав П'ятов.
Він додав, що, попри завершення кар'єри та початок тренерської роботи в "Шахтарі", підтримує форму та готується до гри.
"Дуже приємно, що клуб надав мені можливість зіграти в цьому благодійному матчі. Готуюся до гри, намагаюся завжди бути в тонусі. І з нетерпінням чекаю на 6 серпня", — розповів П'ятов.
Хто такий Андрій П'ятов
39-річний П'ятов виступав за "Шахтар" із 2007 року. Також грав за "Ворсклу". Голкіпер є 11-разовим чемпіоном України та по 8 разів вигравав кубок та Суперкубок країни. У 2009 році здобув із донеччанами Кубок УЄФА.
За збірну України П'ятов провів 102 матчі. У 2006 році став віцечемпіоном Європи у складі молодіжної збірної України.
- 11 червня 2022 року Андрій П'ятов оголосив, що завершує кар'єру в збірній України.
- 3 липня 2023 року "Шахтар" оголосив, що П'ятов завершив виступи за клуб.
- 10 липня П'ятов оголосив, що завершив кар'єру футболіста та приєднався до тренерського штабу "Шахтаря".
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