Про це він розповів, виступаючи на дебатах у Бундестазі, повідомляє Die Welt.

Відповідаючи на звинувачення, він перерахував поставки, які Німеччина вже здійснила.

За словами Шольца, Німеччина доставила протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 мільйонів патронів, сотню тисяч ручних гранат та 5000 протитанкових мін.

Крім того, серед поставок – велика кількість вибухових матеріалів, кулемети та десятки вантажівок з матеріалами для боротьби з безпілотниками.

За словами Шольца, Німеччина доставляє зброю у співпраці з іншими державами-членами. Зокрема, разом з Данією Україні, зазначив канцлер, було поставлено 54 одиниці модернізованої бронетехніки.

Шольц зазначив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, "з усіма можливостями, які ми запустили".

Він сказав, що Німеччина здійснює поставки озброєння безперервно з початку війни. "Це було сміливим новим рішенням цього уряду – порушити давню державну практику не доставляти зброю в кризові райони", - сказав він.

Шольц також зазначив, що обмін танків з Чехією призвів до того, що Прага вирішила відправити в Україну 20 танків Т-72.

У своєму виступі Олаф Шольц також пообіцяв надати Україні сучасну систему протиповітряної оборони та радар.

Очікується, що в липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

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