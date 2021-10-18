Рада до 20 жовтня розгляне проєкт бюджету-2022 у першому читанні, - Стефанчук

Про це голова парламенту Руслан Стефанчук сказав під час засідання погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.



"Нагадую, що відповідно до статті 157 регламенту Верховної Ради, до 20 жовтня нам необхідно розглянути та прийняти проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік у першому читанні", - сказав Стефанчук.



Він зазначив, що за результатами розгляду документу у першому читанні Верховна Рада ухвалить бюджетні висновки, а уряд, відповідно до бюджетних висновків, буде зобов'язаний доопрацювати проєкт бюджету до другого читання.



Стефанчук додав, що у понеділок, 18 жовтня відбудеться засідання Бюджетного комітету Ради, під час якого народні депутати зможуть подати свої пропозиції до проєкту закону.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb