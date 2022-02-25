Рада ЄС затвердила заморозку активів Путіна і Лаврова та починає готувати третій пакет санкцій, - очільник МЗС Литви
Рада у закордонних справах ЄС прийняла другий пакет санкцій проти РФ, який передбачає заморозку активів президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова
Про це повідомив очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс у Twitter.
"Рада ЄС із закордонних справ прийняла другий пакет санкцій, заморожування активів поширюється на президента Росії та її міністра закордонних справ", - написав він.
Міністр додав, що ЄС почав напрацьовувати третій пакет санкцій проти Росії.
21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії. 23 лютого він почав діяти.
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