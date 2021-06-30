Рада підтримала спрощення механізму приєднання до газових мереж
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт закону №4578-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи"
Рішення підтримав 261 народний депутат, передає Еспресо.TV.
Відповідно до пояснювальної записки, документ розроблено задля спрощення механізму приєднання об'єктів замовника до газотранспортної або газорозподільчої системи.
Зокрема, змінами до закону "Про ринок природного газу" пропонується уточнити термінологію, а також удосконалити загальні правила доступу до газотранспортних, газорозподільчих мереж та газосховищ.
Документ також передбачає введення автоматизованого обліку споживачів природного газу і обсягів спожитого природного газу у вигляді інформаційної бази даних.
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