Рада повернула використання коштів дорожнього фонду на ремонт та будівництво доріг
У законі збережено пункти про першочергове використання коштів на воєнні потреби та будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС
Про це у телеграм повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт №7669 був проголосований в цілому. За висловились 269 депутатів.
Проголосували провладні депутати та їх сателіти. Нульову підтримку закон отримав від фракцій "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Нардеп зазначає, що вдалося відстояти правку №47, що першочергово гроші йдуть на воєнні потреби. Також підтримана позиція, що у 2022 році 50 % коштів державного Дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС.
Железняк нагадує, що раніше гроші Фонду до кінця 2022 року могли використовуватись тільки на погашення боргів та видатки для армії.
- Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне.
- Також депутати збільшили резервний фонд держбюджету-2022 ще 2 млрд грн, які виділять шляхом збільшення державних внутрішніх запозичень.
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