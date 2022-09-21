Рада повернула використання коштів дорожнього фонду на ремонт та будівництво доріг

Про це у телеграм повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №7669 був проголосований в цілому. За висловились 269 депутатів.

Проголосували провладні депутати та їх сателіти. Нульову підтримку закон отримав від фракцій "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Нардеп зазначає, що вдалося відстояти правку №47, що першочергово гроші йдуть на воєнні потреби. Також підтримана позиція, що у 2022 році 50 % коштів державного Дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС.

Железняк нагадує, що раніше гроші Фонду до кінця 2022 року могли використовуватись тільки на погашення боргів та видатки для армії.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне.

Також депутати збільшили резервний фонд держбюджету-2022 ще 2 млрд грн, які виділять шляхом збільшення державних внутрішніх запозичень.

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