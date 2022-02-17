Рада ратифікувала договір з ЄІБ щодо надання Україні €200 млн кредиту на оновлення міського транспорту



За проголосували 298 нардепів, проти - жодного. По 18 депутатів утрималися й не голосували.



Згідно з угодою "Міський громадський транспорт України ІІ", Україна отримає максимум 20-ма траншами гроші на оновлення міського транспорту. Перший транш має становити мінімум €1 млн, а наступні - щонайменше €5 млн або залишок кредиту. Транші повинні відбуватися принаймні раз на місяць.



Повертати гроші заплановано за рахунок кінцевих бенефіціарів– комунальних підприємств та місцевого самоврядування.



Пільговий період погашення кредиту не перевищуватиме п'ять років, а повний становитиме 22 роки. Гроші виплачуватимуть кожні 6 місяців "рівними частками від основної суми кредиту або фіксованими частинами від основної суми та відсотків".

Нагадаємо, у листопаді 2021 році повідомляли, що в межах реалізації проекту "Міський громадський транспорт України ІІ" Україна отримає 200 млн євро на оновлення громадського транспорту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb