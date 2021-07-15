Рада розблокувала підписання закону про штрафи за відмову від вагового контролю на дорогах

Народні депутати не підтримали проєкти постанов №3743-П та №3743-П1, передає Еспресо.TV.



Таким чином, закон може бути підписаний головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та направлений на підпис президенту України Володимиру Зеленському.



Документ передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, що перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку. Такий же штраф передбачений за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспорту накладну або інші документи на вантаж.



Крім того, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автівок тягнутиме за собою штраф у розмірі 8,5 тис. грн у разі перевищення норм від 5 до 10% включно; 17 тис. грн - при перевищенні норм від 10 до 20%; 34 тис. грн - при перевищенні норм від 20 до 30%; 51 тис. грн - при перевищенні норм на понад 30%.



Зазначається, що підставою для звільнення від штрафу є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри перевищують нормативні.

Нагадаємо, Рада 29 червня схвалила законопроєкт про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю.