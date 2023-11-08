Рада скасувала заочну та вечірню форми навчання в українських вишах

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Наприкінці вересня в Раді зареєстрували законопроєкт, автори якого пропонують внести зміни до закону про вищу освіту і припинити набір абітурієнтів на заочну форму навчання з 2024 року.

Пропонується доповнити закон про вищу освіту наступними змінами: "З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра".

Це, на думку нардепів, дасть змогу переорієнтувати заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров назвав заочку радянським рудиментом освіти.

Що ще прописано в законі