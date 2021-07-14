Рада ухвалила закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго за газ

Ухвалення закону підтримали 303 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він встановлює порядок врегулювання підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) проблемної заборгованості за природний газ та його транспортування.



Зокрема, документ пропонує перенесення розрахункової дати врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року; дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені; верифікувати та врегулювати коштом держбюджету заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, яка утворилася до з 1 січня 2016 року. Також пропонується зупинити примусове стягнення заборгованості за договорами з НАК "Нафтогаз України" та операторами газорозподільчих мереж.

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