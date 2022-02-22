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Рада закликала світ посилити санкції проти Росії через визнання "Л/ДНР"

22 лютого, 2022 вiвторок
15:39
війна з Росією Верховна Рада

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту запровадити додаткові санкції проти РФ та її керівництва через визнання "Л/ДНР"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на текст законопроєкту №7088.

У заяві йдеться про те, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту.

ВР наголошує, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасо окупованих Російською Федерацією, залишаються невід‘ємною частиною території України.

Український парламент заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого РФ рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування протиправних рішень, які спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також усунення наслідків, спричинених такими діями Росії.

Верховна Рада закликала іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність "Л/ДНР" і утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б тлумачитися як їх визнання.

Рада констатує, що Російська Федерація є агресором - стороною конфлікту і весь цей час її війська знаходилися і продовжують знаходитися на тимчасово окупованих територіях України.

Парламент засуджує та покладає на Росію відповідальність за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, метою яких є створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних "Л/ДНР".

Верховна Рада підтримує направлений за дорученням Президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України, а також підтримує ініціативу Президента про скликання термінового розширеного засідання Ради безпеки ООН (Саміт безпеки) за участю України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Радбезу ООН задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Український парламент закликав уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації, їх парламентські асамблеї засудити рішення РФ як незаконне та запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові, персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою зупинення збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, включно із замороженням запуску “Північного потоку-2”, відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), а також заборону експорту до Росії високих технологій, зокрема, тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

Верховна Рада також закликала уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, зокрема, оборонної, допомоги.

  • Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
  • Президент Зеленський заявив, що рішення Росії щодо визнання "Л/ДНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства, сказав президент.

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